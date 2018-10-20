Pamuk deposunun çöken duvarı altında kalan kadın işçi toprağa verildi

İZMİR'in Bergama ilçesinde, pamuk deposuyla tekstil atölyesi arasındaki duvarın çökmesi sonucu yaşamını yitiren 2 işçiden 2 çocuk annesi Hülya Demirkıraner Duraç (43), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Bergama'ya yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki kırsal İslamsaray Mahallesi'ndeki 3'üncü Sanayi Sitesi'nde bulunan Korlar Tarım Ürünleri Şirketi'ne ait pamuk deposunda meydana geldi. İddiaya göre, pamukların kepçeyle sıkıştırılması sırasında duvar yıkıldı. Deponun bitişiğindeki Enerji A.Ş.'ye ait tekstil fabrikasında çalışan 5 kadın işçi, yıkılan duvar ile pamuk balyalarının altında kaldı. İşçilerden 2 çocuk annesi Hülya Demirkıraner Duraç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Duvar ve pamuk balyalarının altından yaralı çıkarılan Necla Davulcu (52), Esra Yılmaz (19), Selin Çayır ve Mine Avcı ise Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı işçilerden Necla Davulcu da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İşçilerden ikisi taburcu edilirken, Esra Yılmaz'ın tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

Ölen işçilerden Hülya Demirkıraner Duraç'ın cenazesi bu sabah, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morgundan alınarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bergama Mezarlıklar Şefliği'ne getirildi. Burada defin için hazırlanan Duraç'ın cenazesi, helallik alınması için Atmaca Mahallesi Laleli Cami Sokak 3 numaradaki evine getirildi. Oğulları Fuat Duraç (20) ve Hakan Duraç (18) ile diğer yakınlarından helallik alınmasının ardından, cenaze, evin karşısındaki Laleli Camii'ne götürüldü. Cenaze törenine Hülya Demirkıraner Duraç'ın yakınlarının yanı sıra Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Koştu, CHP İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, MHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin ve Duraç'ın mesai arkadaşları katıldı. Öğle kılınan cenaze namazının ardından Hülya Demirkıraner Duraç'ın cenazesi, Bergama İlçe Kabristanı'nda, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay günü Duraç ile aynı vardiyada çalışan mesai arkadaşları, "Dün saat 17.00 sıralarında 'Kaçın duvar yıkılıyor' diye bir bağırış duyduk. Duvar tarafına bakmamızla beraber, atölye ile diğer iş yerini birbirinden ayıran duvarın, paketleme bölümünde çalışan arkadaşlarımızın üzerine yıkıldığını gördük. Orada çalışan 3 arkadaşımız kaçmayı başarmış, 5 arkadaşımız ise duvar ve pamukların altında kaldı, çok üzgünüz" diyerek yaşananları anlattı.

Polisin başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan tekstil atölyesinin ortakları Remzi K., kardeşi Neyfel K., pamuk deposu sahibi Şükrü K. ve ismi öğrenilemeyen bir kepçe operatörünün sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Ölen diğer işçi Necla Davulcu'nun ise ikindide son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×