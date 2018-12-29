Palandöken yeni yıla hazır

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerde doluluk oranı, yılbaşına sayılı günler kala, yüzde 80'e ulaştı.1 Aralık'ta Türkiye'de en erken kayak sezonunu açan Palandöken'de, yılbaşı hazırlıkları da tamamlandı. Doğal karla kaplı olan Avrupa'nın en uzun kayak pistlerine sahip Palandöken'de, tatilciler ışıklandırma sayesinde gece kayağı da yapabiliyor. Palandöken'deki otellerde değişik yılbaşı programları organize edileceğini belirten Polat Erzurum Resort Hotel Genel Müdürü Bora Kanber, "Bugünlerde Palandöken cıvıl cıvıl. Yılbaşı öncesi tüm otellerde doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı. Yeni yılda ise yüzde 100'ü bulur. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıla Palandöken'de girenleri birçok sürpriz bekliyor. Misafirlerimizin güzel bir yılbaşı geçireceklerini umuyoruz" diye konuştu.Yeni yıldan birkaç gün önce Palandöken'e gelen yerli ve yabancı turistler, kayağın keyfini doyasıya çıkardı. Yoğunluğun yaşandığı Palandöken'de olmaktan mutlu olduğunu söyleyen tatilcilerden Sara Aydın, "Erzurum'a ailemle birlikte Almanya'dan geldik. Burası çok güzel. Çam ağaçlarının arasından geçen uzunca pistler, kayağın zevkini doruklara çıkarıyor. Gece kayağının da olması çok güzel. Çünkü tatil kısa olunca, gece de kayak yapıp tatili uzatmış gibi oluyoruz" diye konuştu.

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