PAC-MAN enerji içeceği kutusunda

Enerji içeceği Red Bull, oyun severlere PAC-MAN'in yer aldığı özel tasarım kutular hazırladı. Yapılan açıklamada, sınırlı sayıda üretilen kutuların yarın raflarda yerini alacağı belirtildi.

Red Bull'un oyun severler için hazırladığı PAC-MAN kutularının yarın raflarda yerini alacağı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Red Bull'un, tüm oyun severleri 1 Şubat-30 Nisan tarihleri arasında Red Bull PAC-MAN kutularının açma halkasındaki kod ile PAC-MAN mobil uygulamasındaki özel Red Bull labirentlerini keşfetmeye davet ediyor" ifadeleri yer aldı.

PAC-MAN uygulamasındaki özel Red Bull labirentlerinde oyuncuların, PAC-MAN macerasını deneyimleme şansı bulacaklarının belirtildiği açıklamada, labirentlerin kilitlerinin kodlar ile açılacağı ve ürünlerin Türkiye çapında tüm zincir marketlerde satışta olacağı söylendi.