Özhaseki: Yereldeki ittifak için kanuni düzenlemeye gerek yok (2)

ESKİ BAŞKANIN ADININ VERİLDİĞİ PARKIN AÇILIŞINA KATILDI

Bünyan Belediyesi tarafından 15 bin metrekare alanda yapımı tamamlanan ve Bünyan eski belediye başkanlarından merhum Ahmet Yaşar Toktaş’ın isminin verildiği çocuk oyun parkı ve spor kompleksi düzenlenen törenle açıldı.

Törene AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş, İsmail Tamer ve Hülya Nergis Atçı, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Özkan Altun, İl ve İlçe Protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Mehmet Özhaseki, yapılan hizmetin vefa belediyeciliği adına güzel bir örnek olduğunu ifade ederek; ”Değerli Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum, yapılacak her hayırlı işin Ankara’da temsilcisi ve takipçisiyiz. Başkanımız projeyi hazırlamış bizimle paylaştı. Bakanlığımız döneminde biz de elimizden gelen desteği verdik. Bizler bu toprakların çocuklarıyız. Bir destek varsa tabii ki kendi memleketimizin de bundan faydalanmasını isteriz. Yapılan bu hizmetin Bünyan’a ve memleketimize hayırlı olsun” diye konuştu.

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