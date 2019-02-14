Özgecan, mezarı başında anıldı

MERSİN () - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, 4 yıl önce okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın ailesi, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeni ile kızlarının mezarını ziyaret etti.

Ziyaret Mersin Şehir Mezarlığı’nda gerçekleşti. Türk Eğitim Vakfı Adana Şube Başkanı Ayşegül Gökçe, yönetim kurulu üyeleri ve bazı öğrenciler de katıldığı ziyarette baba Mehmet ile anne Songül Aslan, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kızlarının mezarına çiçek bıraktı.

Acılı anne Songül Aslan, kadın cinayetlerinin son bulmasını isteyerek, "Ailecek yaşayan ölüleriz. Zaten bizler ölmüşüz. Ayaktayız ama ölüyüz. Ölene kadar da böyle olacak. Lütfen bu konuda ya güzel bir kanun yapılsın ya da idam getirsinler. Tek istediğim bu. Artık erkeklere eğitim mi verirler, hasta olanları tedavi mi ettirirler, hep erkekler çıkıyor. Bütün devlet adamlarına sesleniyorum. Herkes elini vicdanına koysun" dedi.

Kadına yönelik şiddetin de önüne geçilmesi gerektiğini belirten Songül Aslan, "Bütün Sedanurlar, Leylalar, Özgecanlar, daha ismini sayamadığım birçok insan var. Ben her gün onları izledikçe üzülüyor ve ağlıyorum. Yazık, günah değil mi?" diye konuştu.

Kızlarının mezarını 14 Şubat Sevgililer Günü nedeni ile ziyaret ettiklerini ifade eden baba Mehmet Aslan, şunları söyledi:

"Bütün sevgililer Özgecanımı unutmasınlar. Onları da ansınlar. Sevginin olduğu her yerde, mutluluk olur. Asla şiddet, cinayet olmaz. Kadına şiddet kader değil. Devletin kudreti, gücü bunu bitirmeye elbette ki yeter. Çok boyutlu bir problem, çok zor bir problem. Bu sorun devlet adamları için de büyük bir sıkıntı. Onun için bugünlerin, bu zor, sıkıntılı günlerin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Allah ölmüş bütün kadınlara rahmet eylesin, ruhları şad olsun."

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