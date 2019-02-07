Özel sporcu Enes, yeni yaşını protokolle kutladı

Selçuk KILINÇ/TRABZON, () - TRABZON'da Masa Tenisi Şampiyonası'nda Dünya 3'üncüsü olan down sendromlu Enes Yılmaz, 25'inci yaş gününü, kent protokolünün de katılığı partiyle kutladı. Enes, doğum günü pastasını keserek ikram ettiği katılımcılarla horon ve kolbastı oynadı, unutulmaz anlar yaşadı.

Masa tenisinde ulusal ve uluslararası şampiyonalarda 7 madalya kazanarak başarılara imza atan down sendromlu Enes Yılmaz, 25'inci yaş gününe Trabzon protokolünü davet etti. Kentte, özel çocukların dönüşümlü olarak çalıştığı Ballim Kafe’de düzenlenen doğum günü partisine, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgenerel Halil Şen, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik katıldı. Yılmaz'ı bu mutlu günün de ailesi ve arkadaşları da yalnız bırakmadı. Kent protokolünün sürprizi karşısında mutluluğu gözlerinden okunan Yılmaz, Vali Ustaoğlu, Başkan Genç ve ailesi birlikte kestiği doğum günü pastasından katılımcılara ikramda bulundu. Tebrikleri kabul eden özel sporcuya, kent protokolünün yanı sıra arkadaşları da çeşitli hediyeler verdi. Pasta kesiminin ardından çalınan müzik eşliğinde horon tepip, kolbastı oynayan Yılmaz ve arkadaşları, gönüllerince eğlendi, unutulmaz anlar yaşadı.

'DAVETE İCABET ETTİK'

Yeni yaş gününde Yılmaz'ı yalnız bırakmayan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Bizi bu anlamlı gününe davet ettiğinde bizde memnuniyetle bu doğum gününde onu yalnız bırakmak istemedik. Davete icabet ettik. Allah uzun ömür sağlık sıhhat versin. Enes, bizim çok kıymetlidir" dedi.

'ZORLUKLARI BİLİYORUZ'

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de "Çok güzel mutlu bir anı paylaşıyoruz. Enes, medarı iftiharımız. Trabzonspor’umuzu da inşallah buraya getireceğiz. Burada tüm kardeşlerimizle bütün engelleri aşarak yeni dönemde sayın valimizin riyasetinde bizler de belediye olarak güzel hizmetler vermeye devam edeceğiz. Zorlukları biliyoruz, kardeşlerimizin önündeki engelleri aşmak adına sorunları biliyoruz. Bunları birlikte aşacağız" diye konuştu.

Doğum gününde kendisini yalnız bırakmadıkları için herkese teşekkür eden Enes Yıldırım ise çok mutlu olduğunu söyledi.



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