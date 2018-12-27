Özel harekat polislerinin mezuniyet coşkusu

BALIKESİR Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 19/3'üncü Dönem öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Mezun olan 899 özel harekat polisi, yemin töreninin ardından görev yerlerini de öğrendi.

Balıkesir POMEM'de 19/3'üncü Dönem Polis Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ikinci dönemini başarı ile tamamlayan 899 öğrenci, düzenlenen törenle diplomalarını alarak meslek yemini etti. Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda düzenlenen mezuniyet törenine Vali Ersin Yazıcı, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kınay, protokol üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı. Törende açılış konuşmasını yapan Balıkesir POMEM Müdürü Ünsal Hayal, okulun amacının milli birlik ve beraberliği koruma sevdalısı gençler yetiştirmek olduğunu söyledi.

'15 TEMMUZ'DA POLİS, MEŞRU OTERİTENİN YANINDA YER ALMIŞTIR'

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ise 15 yıl önce Balıkesir'de 4 yıl süre ile Emniyet Müdürü olarak görev yaptığını hatırlattı. Polis teşkilatının Türkiye'nin en eski kuruluşları arasında yer aldığını söyleyen Uzunkaya, "Polisimiz devletimizin bekasına, milletimizin birlik ve dirliğine, ülkemizin bütünlüğüne kasteden ve hainlikte, alçaklıkta sınır tanımayan, her türlü ihanet şebekelerine ve şer odaklarına karşı icabında vatan, bayrak, vazife uğruna seve seve canını feda etmekten çekinmemektedir. Ülke olarak birçok terör örgütünün, pek çok ayrı cepheden ve aynı anda saldırılarına maruz kalırken, bir yandan da özellikle devletimizin kılcal damarlarına kadar sızmış hainleri temizlemeye çalışıyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Türk Polis Teşkilatı sadece ve kayıtsız şartsız meşru otoritenin emrinde hareket ederek milli iradenin yanında yer almıştır. Milletimizin desteği ve millet ile kol kola tarihe altın harflerle geçecek bir kahramanlık destanı içerisinde çok önemli roller üstlenmiştir. Polisimizin bu amansız mücadelede bugüne kadar olduğu gibi bundan böylede temel hak ve özgürlüklere bağlı, çağdaş bir anlayış ile görevini yerine getirmeye devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Mezun olan öğrencilere de seslenen Uzunkaya, özel harekat saflarına katılan polislere hayatlarında başarılar diledi. Uzunkaya, öğrencilerden şanlı polis üniformasını şerefle taşımalarını istedi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise genç özel harekat polislerine görevlerinde başarılar diledi. Konuşmaların ardından Vali Yazıcı, Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya ve protokol üyeleri, dereceye giren polis adaylarına ödül verdi. Dönem birincisi Nadir Ekşinar'ın yaş kütüğüne plaket çaktığı tören, polis adaylarının yemin etmesiyle son buldu.

Mezunların program sonundaki coşkulu yemin töreni, misafirlere ve il protokolüne duygu dolu anlar yaşattı.



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