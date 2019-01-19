(Özel) Futbolcular, eksi 20 derecede lastik yakarak idman yapıyor

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA(Bingöl),() -

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Yıldırımspor'un sahası, 2 metreye ulaşan kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı. Futbolcular, eksi 20 dereceyi bulan soğuk havada, lastik yakıp, ısınarak idman yapıyor.

Karlıova ilçesinde Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Yıldırımspor'un maçlarını oynadığı sentetik çim saha, yoğun kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplanınca, futbolcular yol kenarında antrenman yapmaya başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ilçede futbolcular, yaktıkları lastiğini başında ısınmaya çalışıyor.

Sahanın karla kaplanması nedeniyle büyük zorluk yaşadıklarını anlatan Yıldırımspor Kulüp Başkanı Nihat Karabağ, "İlçede kış şartları çok ağır geçtiği için 2 metre karda idman yapıyoruz. Futbolcularımız üşümesin diye, lastik getirip yakıyoruz. Bu şartlarda ligde mücadele ediyoruz. Sahamız karla kaplı olduğu için kendi evimizde oynayacağımız maçları mecburen Bingöl Şehir Stadyumu'nda seyircimizden mahrum oynuyoruz. Bizim için her maç sanki deplasman gibi geçiyor. Bu da futbolcularımızı aşırı etkiliyor. Buna rağmen futbolcularımızın her biri ilçemiz için elinden geleni yapıyor. Federasyon yetkililerden sahamız için kar araçları istiyoruz" dedi.

Karlıova Yıldırımspor Teknik Direktörü Seçkin Göksel ise futbolcularının bu şartlarda takdir edilecek bir mücadele verdiklerini belirterek, “Eksi 20 derecede lastik yakarak idman yapmak zorunda kalan futbolcularımız bu şartlara rağmen mücadelelerinden taviz vermiyorlar. Bütün futbolcularımız buraya farklı illerden ve profesyonel kulüplerden gelmesine rağmen bu konuda şikayet etmiyorlar. Sahamız tamamen karla kaplı, yetkililerden sahamızın kardan temizlenmesi için destek bekliyoruz" dedi.

'SIKINTILAR BİZE ENGEL OLMAMALI'

Yıldırımspor kalecisi ve takım kaptanı Necati Demirbaş ise ilçede çetin geçen kış şartlarına rağmen Karlıova'yı çok sevdiğini söyledi. Demirbaş, "İlçeyi şampiyon yapıp üçüncü lige çıkması için bütün zorluklara rağmen mücadele ediyoruz. Hiçbir arkadaşımız bu zorluklarda şikayetçi değil. Tabii ki de hiçbir arkadaşımız dışarıda eksi 20 derece ve 2 metre kar altında lastik yakarak idman yapmak istemez. Ama bizler profesyonel futbolcularız. Sıkıntılar bize engel olmamalı. Karlıova Yıldırımspor'u ve bu ilçeyi çok seviyoruz. Karlıovalılar futbolu çok seviyor ama maalesef sahamızın karla kaplı olmasından dolayı onlara bu sevgiyi fazlasıyla yaşatamıyoruz. Evimizde oynadığımız maçları Bingöl'e giderek orada oynamak zorundayız, taraftarlarımızın çoğu maalesef gelemiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Futbolcuların kardaki idmanı

- Futbolcuların yanan lastik önünde ısınması

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