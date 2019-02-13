Ozan Arif, yaşamını yitirdi (2)

OZAN ARİF'İN OĞLU: TÜRKİYE, DEĞERLİ HALK OZANINI KAYBETTİ

'Ozan Arif' olarak tanınan halk ozanı ve besteci Arif Şirin'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından Samsun'un Atakum ilçesine bağlı İncesu Mahallesi'ndeki evine yakınları ve sevenleri, taziye ziyaretinde bulunmak için geldi. Eşi Süheyla Şirin ile oğlu Mehmet Alp Şirin, taziyeleri kabul etti. Evin önüne de taziye çadırı kuruldu. Babasının hastalığının 2016 yılında tespit edildiğini anlatan Mehmet Alp Şirin, "Yemek borusunda çıkan tümör nedeniyle 2016'nın sonuna doğru ameliyat oldu. Başarılı bir ameliyat geçirmişti. Sonra 'Her şey yolunda' dendi kontrollerde de her şey iyi çıktı. Ondan sonra birdenbire rahatsızlığı tekrarladı. Son olarak 2 haftadır Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Son birkaç günde durumu kötüleşti. Ondan önce durumu daha iyiydi. Babamın tedavisini yürüten bütün doktorlarına ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum, çok ilgilendiler. Bence Türkiye, değerli bir halk ozanını kaybetti. Türk milliyetçileri Ozan Arifi kaybetti. Ben değerli bir halk ozanını, Ozan Arif'i, babamı kaybettim. Acım çok taze, çok büyük" dedi.

Arif Şirin için 16 Şubat Cumartesi günü cenaze töreni düzenleneceği, Samsun Büyük Camii'de öğle vakti kılınacak namazın ardından Şirin'in Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.



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