Yılmaz BEZGİN Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,()-OYUNCU Yıldırım Öcek, son yolculuğuna uğurlandı. Tiyatro oyuncusu Yıldırım Öcek, önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öcek için, ikindi namazından sonra Kadıköy'deki Söğütlüçeşme Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Öcek'in rol arkadaşları Selahattin Taşdöğen, Ferdi Akarnur, Sinan Bengier, Ercan Gezmiş, Ahmet Çevik ile sanat dünyasından çok sayıda isim ve yakınları katıldı.

"KENDİNE BAKMADIĞINA DAİR HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Ünlü oyuncunun oğlu Eser Seçkin Öcek yaptığı açıklamada, "Teşekkür ederim herkese ilgi alakaları için. Seveni çokmuş, buradan onu görüyoruz. Işıklar içinde uyuyacak, nurlar içinde uyuyacak, çok keyifle uyuyacak onu görüyoruz. Buradan seveni gerçekten çokmuş. Güzel yaşadı, keyifle yaşadı kendine baktı, ailesine baktı, çok güzel baktı. Babamdı ama hep söylüyorum en kral arkadaşımdı. Asılsız haberler var, kendine bakmadığına dair onların hiç bir tanesi doğru değil. Hep söyledim hep söyleyeceğim, gittiği doktorları bir görseniz hastane kurulurdu. O kadar kendiyle alakalıydı, hem eşi dostuydu hem dışarıdan başka doktorlar da çok ilgiliydi. Sporunu yapıyordu, yüzmesine gidiyordu. Kendine bakıyordu ama maalesef zamanı buymuş" dedi

oyuncu Sinan Bengier de, "Biz bir arkadaşımızı kaybettik. Bence unutulmayacak, arkada çok dizi bıraktı, film bıraktı. İşinin erbabıydı, iyi bir arkadaştı, işine saygılı bir arkadaştı. Hepimizin başı sağ olsun. Ama bu bir ay içinde herhalde yedinci oldu. Kötü tabi ki Eylül'e suç buluyorlar ya, o Ekim'e sarktı. Fark etmiyor yani, teker teker gidilecek tabii. Mühim olan güzel şeyler bırakması." diye konuştu.

Selahattin Taşdöğen ise, "Bu ay hakikaten Türkiye'ye yaklaşan bir kasırga vardı ya, Ege'yi vuracaktı, İzmir'i vuracaktı hiç bir yeri vurmadı sadece sanat dünyasını vurdu patır patır böyle bir yaprak dökümü, bir sürü arkadaşımızı kaybettik. Hepsi nur içinde yatsın. Mekanları cennet olsun." şeklinde konuştu

Söğütlüçeşme Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yıldırım Öcek'in naaşı omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Öcek, Yedikule Mezarlığı'nda defnedildi.

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