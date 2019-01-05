Oylat Mağarası'na giren terliyor

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Oylat Mağarası'nı ziyaret edenler, 18 derece sıcaklıkta terliyor.

İnegöl'de Oylat Deresi’nin batı kıyısında, 3 bin yıl önce doğal oluşumunu tamamlayan Oylat Mağarası, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Fay hatları üzerindeki, depremler sonrası suların aşındırmasıyla oluşan mağarayı, özellikle Arap turistler ziyaret ediyor. Kış aylarında soğuk havada mağaraya giren ziyaretçiler 18 derece olan içerideki ısıyla terliyor. Astım, bronşit gibi hastalıklara da yüzde 90 oranında nemiyle şifa olan mağarada çeşitli film ve diziler de çekiliyor.

Oylat Mağara İşletmecisi Gökhan Yaşar, “Oylat mağarası 700 metre uzunluğunda 93 metre yüksekliğinde. 3 bin yıllık bir mağara, tamamen doğal oluşum. 2004 yılında bulundu, 2006 yılında turizme açıldı. Uzmanlar tarafından astım, nefes darlığı, bronşit gibi hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Sarkıt, dikit, krater, objelerin bir santimetresi 16 yılda oluşmaktadır. İçerisinde nem yüzde 90 seviyesinde, Sıcaklık ise 18 derece. Şu an dışarıda hava 0 derece, içerde ise artı 18 derece” dedi.

Mağaranın kış mevsiminde sıcak, yaz mevsiminde ise serin olduğunu belirten Yaşar, “Magaraya girenler kış mevsiminde terliyor, yaz mevsiminde ise serinliyorlar. Kış aylarında sakin oluyor burası. Ama yaz aylarında Arap turist ağırlıklı olmak üzere merak edenler gelip inceliyorlar'' diye konuştu..

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