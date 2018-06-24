Oy verme işlemi sona erdi

ANKARA, () - TÜRKİYE genelinde, cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimi için saat 08.00’de başlanan oy verme işlemi, saat 17.00 itibarıyla sandıkların kapanması ile sona erdi.