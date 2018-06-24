Oy verme işlemi sona erdi

ANKARA, () - TÜRKİYE genelinde, cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimi için saat 08.00’de başlanan oy verme işlemi, saat 17.00 itibarıyla sandıkların kapanması ile sona erdi.

Oy verme işlemi sona erdi

ANKARA, () - TÜRKİYE genelinde, cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimi için saat 08.00’de başlanan oy verme işlemi, saat 17.00 itibarıyla sandıkların kapanması ile sona erdi.

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