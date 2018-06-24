Oy kullanıp, mangal yaktılar

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'de, oy kullanan bazı kişiler, piknik yapacakları alanlara geldi. Bayraklı Belediyesi'nin karşısındaki mesire alanı da seçimden sonra piknik yapmak isteyenlerin akınına uğradı.

Sabah saatlerinde, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için oy kullanan İzmirliler, oy verme işleminin ardından sıcak havanın keyfini deniz kenarındaki mesire alanlarında çıkardı. Çocuklar, yanlarında getirdikleri toplarla oyunlar oynarken, aile fertleri de telefonlarından seçime ilişkin gelişmeleri takip etti. Bayraklı Belediyesi'nin karşısındaki mangal yakmanın yasak olduğu piknik alanında ise zabıtalar devriye gezerek, mangal yakanları uyardı. Bazı kişilerin yasağa rağmen mangal yaktığı görüldü. Piknik yapanlardan Yaşar Turan, "Oyumuzu kullandık şimdi biraz keyif yapmaya geldik. Ailecek burada hem keyifli vakit geçiriyoruz hem çocuklarımızı eğlendiriyoruz hem de seçim gelişmelerini takip ediyoruz" dedi.



FOTOĞRAFLI