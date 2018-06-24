Oy kullanacakları okula yalın ayak geldiler

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, Emine- Mahmut Yılmaz çifti, oy kullanacakları okula ayakkabı giymeden geldi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Emine- Mahmut Yılmaz çifti, cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimi için oy kullanacakları 2 kilometre uzaklıktaki Atatürk Ortaokulu'na yalın ayak geldi. Çift, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında çıplak ayaklarıyla yürüdü. Emine Yılmaz, "4 yıl önce ahdetmiştik. O gün geldi, 'Yalın ayak yollara düşeceğiz' demiştik ve onu gerçekleştiriyoruz. Komşularımız da ayakkabılarımızı taşıyarak, bize yardımcı oluyorlar. Çok mutluyum" dedi.

Mahmut Yılmaz da "Milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olsun. Evden buraya kadar ayak yalın geliyorum. Gerekirse ülkem içinde ölmeye hazırım" diye konuştu.

Yılmaz çifti, yalın ayak geldikleri okuldaki seçmen listesinde isimlerinin bulunduğu sınıfa girerek, oylarını kullandı.

ENGELLİLER SANDALYEYLE TAŞINDI

Ekinözü ilçesinde ise seyyar sandık için müracaat etmeyen engelliler, oy kullanacakları okula Ekinözü Belediyesi'nin desteğiyle geldi. Evlerinden alınan engelliler, oy kullanacakları sandıklara belediye çalışanlarının yardımıyla gelebildi. Engelliler, oy verdikten sonra yine belediye görevlilerince evlerine bırakıldı.



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