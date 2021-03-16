Oxford yalanı: Annesini ve Türkiye'yi kandırdı!

Hatay'daki sıradan bir ailenin hayatının kızlarının Oxford'da okumaya başlamasıyla değiştiği haberleri yapılmıştı. Türk basınında da çeşitli gazetelerin haberlerinde yer alan "Hatay'dan Oxford'a uzanan yol" başlıklarıyla verilen haberlerde 57 yaşındaki Gülseren Bozkurt'un çiçek satarak Oxford'da okuyan kızına para gönderdiği ifade edilmişti. Yapılan haberlerde kızına destek verebilmek için mezarlık önünde çiçek satan ve her ay Merve Bozkurt'a (25) para gönderen annenin cefakar hayatından izler sunuldu.

"Yüzsüz, cesur ve sinsi"

Oxford'da okuduğunu söyleyen ve kendisine para yollayan annesine sarılarak gazetecilere fotoğraflar veren 25 yaşındaki Merve Bozkurt'un yalan söylediği ortaya çıktı. Annesini Oxford'da okuyorum yalanıyla kandıran Merve'nin bu bahaneyle her ay annesinin parasını kullandığı belirlendi.

Durumun ortaya çıkması üzerine, Oxford'da okuduğu yalanıyla annesini ve tüm Türkiye'yi kandıran genç kızın gazetecilere "utanmazca" pozlar verdiği hatırlatıldı. Eleştirilerin odağına yerleşen Merve Bozkurt'un "yüzsüz, cesur ve sinsi hareketler" sergilediği kaydedildi.

"Söylediğim yalanın büyüsüne inandım"

İstanbul'da yaşayan ve hayatı boyunca hiç yurt dışına çıkmadığı belirlenen Merve Bozkurt, annesini kandırmak için yıllarca gizli bir yaşam sürdüğünü kaydetti. Uydurduğu hikayeye annesini inandırdığını ve zamanla bu yalanın büyüsüne kapıldığını kaydeden Bozkurt'un büyük yalanı İngiliz basınında da yer buldu. İngiliz gazetelerinde "Nasıl Yapabildi?" başlıklı haberlerle sunulan ilginç olayda annesini dolandıran Merve Bozkurt'un "sinsi" olarak nitelendiği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 17:20