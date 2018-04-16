Otomobilin çarptığı yaralı karaca tedavi edildi

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN- Karabük yolunda, otomobilin çarpması sonucu arka iki bacağı kırılan karaca, veteriner tarafından tedavi edildi.

Bartın- Karabük yolu Kirazlı Barajı mevkisinde, 2 yaşındaki karacaya, dere kenarına su içmek için indiği sırada otomobil çarptı. Karacanın yaralandığını gören otomobil sürücüsü, jandarmayı arayarak, yardım istedi. Jandarmanın durumu bildirdiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelip, yaralı karacayı alarak, Bartın'da veterinere götürüldü. Arka iki bacağı kırılan karaca, tedavi edildi. Veteriner Tolga Kandıralı, otomobil çarpması sonucu yaralanan karacanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Tedavisinin ardından Karaca, Zonguldak Gökçebey Çanakçılar Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Karacanın buradaki rehabilitasyonun ardından doğaya salınacağı belirtildi.



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