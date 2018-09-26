Otomobilin arka koltuğunda 2 tosun taşıdı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de otomobilin arka koltuğunda 2 tosun taşınması, trafikteki başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

Aracının arka koltuğuna 2 tosun bindiren 33 AE 234 plakalı aracın sürücüsü, D-400 karayolu güzergahını kullanarak Tarsus'tan Mersin yönüne seyretmeye başladı. Huzurkent kavşağı civarında otomobilin arkasındaki ağır tonajlı bir aracın şoförü de tosunları farkedip aracın fotoğrafını çekti, görseli sosyal medya hesabında paylaştı.

Takipçiler tarafından çok sayıda beğeni alan fotoğrafa, "Bu paylaşımı kaldırın, yoksa millet Toros model otomobilin fiyatına 5 bin lira daha ekler. Zaten 15-20 bin lira diyorlar.', 'Yok artık daha neler!', 'Dorseye atsaydın araba ile beraber...' yorumları yaptı.



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