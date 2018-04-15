Otomobildeki yangında yaralanan çocuğa ambulansla sevk

AYDIN'ın Söke ilçesinde, babasına ait park halindeki otomobilde çakmakla oynayan oynayan 3 yaşındaki Halil G. yangına neden oldu. Çocuk babası tarafından yaralı olarak kurtarılıp, hastaneye kaldırılırken, alevleri çevredekiler söndürdü. Durumu ağır olan Halil G., ambulans helikopterle İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

Dün saat 19.00 sıralarında, Çalışlı Mahallesi, Şahin Tepesi Mevkisi'ndeki evlerinin önünde babası İsmail Geyik'e ait park halindeki 09 SJ 960 plakalı otomobilin torpido gözünde bulduğu çakmakla oynayan Halil G., koltuğu tutuşturdu. Bir anda alevlerin arasında kalan Halil G., son anda fark eden babası tarafından araçtan çıkartıldı. Yaralanan çocuk, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun yüzde 35'lik bölümünde ikinci derece yanıklar oluşan Halil G., buradaki ilk tedavinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğun durumunun ağır olması üzerine buradaki doktorlar İstanbul'daki başka bir hastaneye gönderilmesine karar verip, Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istedi. Helikoptere alınan küçük Halil G., İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Halil G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Otomobildeki yangın ise çevredekiler tarafından yangın tüpleri ile daha fazla büyümeden söndürülürken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



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