Otomobil, TIR'a çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

ELAZIĞ-Bingöl karayolunda, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu 105'inci kilometrede meydana geldi. Elazığ'dan Bingöl istikametine giden Adem Kılınç yönetimindeki 46 LG 220 plakalı otomobi, aynı yönde seyreden Ali Yücedağ'ın kullandığı 06 FZ 6329 plakalı TIR'a, arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Kılınç ile yanındaki Mustafa Yağlıcı olay yerinde hayatını kaybederken, Tunahan Kaplan yaralandı. Kaplan, olay yerine gelen ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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