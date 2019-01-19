Otomobil teybi çalan şüphelilere operasyon

Çağatay KENARLI, İstanbul - FATİH, Avcılar ve Bakırköy'de çok sayıda araçtan oto teybi çaldıkları belirlenen hırsızlar yakalandı.

Fatih'te 13 Aralık'ta 3 otomobilden hırsızlık ve 2 otomobilden hırsızlığa teşebbüs olayı meydana geldi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bunun üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, şüphelilerin kullandığı aracı tespit etti. Ekipler, otomobilin 14 Aralık'ta Fatih Karagümrük Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda olduğunu belirledi. Bunun üzerine yapılan baskında otomobilde bulunan 17 yaşındaki M.E.M ve 19 yaşındaki A.A. ile otomobilin yanına gelen 19 yaşındaki A.P. ve 18 yaşındaki R.K. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 2 tornavida, 2 çift eldiven ve otomobil camı kırmakta kullanılan aparat ele geçirildi.

ÇALINTI MALZEMELERİ SATTIKLARINI İTİRAF ETTİLER

Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan detaylı incelemesinde Avcılar ve Bakırköy ilçelerinde farklı tarihlerde 15 otodan hırsızlık ve otodan hırsızlığa teşebbüs olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Emniyette ifadelerine başvurulan şüphelilerin araçlardan çaldıkları araç aksesuarlarını M.B.O. ve E.O.'ya sattıklarını itiraf etmesi üzerine çalıntı malları alan M.B.O. ve E.O. da gözaltına alındı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Fatih Asayiş Büro Amirliği'nde ki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.A., A.P., M.E.M., R.K. ve M.B.O çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, E.O. ise adli kontrol şarkıyla serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin 13 Aralık'ta sabaha karşı bir otomobille gelmeleri ve gözlerine kestirdikleri bir otomobilin camını kırarak teybini çalmaları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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