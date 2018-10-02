Otomobil, otobüs durağına daldı: 2 yaralı (1)

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,()
ÜSKÜDAR Yavuztürk Bosna Bulvarı üzerindeki otobüs durağına otomobil girdi. Kazada durakta bulunan 2 yolcu yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,() ÜSKÜDAR Yavuztürk Bosna Bulvarı üzerindeki otobüs durağına otomobil girdi. Kazada durakta bulunan 2 yolcu yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. FOTOĞRAFLI
Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,()
ÜSKÜDAR Yavuztürk Bosna Bulvarı üzerindeki otobüs durağına otomobil girdi. Kazada durakta bulunan 2 yolcu yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
FOTOĞRAFLI