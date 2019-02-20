Osman Kavala soruşturması tamamlandı (1)

Serpil KIRKESER - İstanbul - GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamedeki şüpheliler arasında Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora da...