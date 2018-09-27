Ortaokul öğrencileri, kanser hastaları için saçlarını kestirdi

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN'ın Efeler ilçesindeki Hacı Celal Oto Ortaokulu'nun öğrencileri, Kanser Savaşçıları Derneği'nin 'Saçım saçın olsun' kampanyasına destek için saçlarını kestirerek, bağışladı.

Kanser hastalarının tanı ve tedavi sırasında yaşadığı psikolojik tahribatı azaltmayı hedefleyen Kanser Savaşçıları Derneği üyeleri, 'Saçım saçın olsun' kampanyasını başlattı. Yüzlerce kişi, kampanyaya destek verip, gerçekleştirdikleri saç bağışıyla kanser hastalarının yüzünü güldürdü. Türkiye'nin birçok yerinde kampanyaya destek veren gönüllülere, Aydın'dan ortaokul öğrencileri de katıldı. Ailelerini ikna ederek, uzun saçlarının gönüllü kuaför tarafından kesilmesine izin veren 8 öğrenci, üzüntüyü ve sevinci bir arada yaşadı. 2 veli de saçlarını bağışlayarak, kampanyaya destek verdi.

'GÖNÜLLÜ KUAFÖR OLDUK'

Kanser Savaşçıları Derneği'nin Aydın'da gönüllü kuaförü Demet Avcı, "Yaklaşık 2 yıldan beri 'Saçım saçın olsun' kampanyasına üyeyim. Aydınlı gönüllü tek kuaförüm. Kanser Savaşçıları Derneği üyesiyim. Kadınların en önemli olan saçlarını gönüllü bir şekilde bağışlamalarına yardımcı olduk. 2 yılda Aydın'da 50 kişi saçlarını kestirerek lösemi hastasına bağışladı. Çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Saçını bağışlayan öğrencilerden Ebru Demir ise "Böyle bir etkinlik olduğunu duydum ve hemen annemle babama söyledim. Saçlarımı 1 yıldan beri uzatıyordum. Böyle bir şeyin olması beni mutlu etti. İnşallah herkes saçını bağışlar" dedi.

Öğrencilerden Fikrenur Kandemir de "Saçlarımı kestirerek bağışlamama annem gönüllüydü. Babamı ise zorla ikna ettim. Kanser hastası olan arkadaşlarım için bunu yaptım. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum" diye konuştu. Eylül Can ise "1 yıldan beri saçlarımı hiç kesmeden uzattım. Saçlarımın kesilmesine aslında üzüldüm ama başka bir çocuğu sevindireceğim içinde bir yandan çok sevinçliyim. Çok mutluyum iyi ki böyle projeye destek oldum" dedi.

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