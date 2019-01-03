Ormanda kaybolan kişi 4 saatlik çalışma sonucu bulundu

Taylan ERGÜN - İstanbul - Arnavutköy'de ormanlık alanda kaybolan Ömer Başlantı, AFAD ve Arnavutköy ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu bulundu.

Ömer Başlantı, Arnavutköy Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan ormanlık alanda dün akşam saatlerinde kayboldu. Telefonunun şarjı bitmek üzereyken 155'i arayarak kaybolduğunu söyleyen genci aramak için polis ve AFAD Arama Kurtarma Ekipleri seferber oldu. Ormanlık alanda yaklaşık 4 saat süren arama kurtarma çalışmalarına eğitimli arama kurtarma köpekleri de katıldı.

Telefonunun şarjı bittiği için konum bilgisine ulaşılamayan genç, seslerini duyuran ekipler tarafından bulundu. Sağlık kontrollerinin ardından Ömer Başlantı ifadesi alınmak üzere Yavuz Selim Polis Karakolu'na götürüldü.

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