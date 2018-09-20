Orman köylüsünün yüzü, defne yaprağıyla güldü

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde kilosu 90 kuruştan özel firmalar tarafından satın alınan defne yaprağı, toplayıp satan orman köylüsünün yüzünü güldürüyor.​Kadirli ve Sumbas ilçelerine bağlı 9 köyde hasadı yapılan, ilaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik sektöründe kullanılan defne yaprağı, bahar döneminde 3 bin aileye önemli ölçüde gelir sağlıyor. Geçimini ormancılık ve hayvancılıktan sağlayan vatandaşlar, dik yamaçlarda, kayalıkların arasındaki defne ağaçlardan yaprak topluyor.Topladıkları 50 ila 80 kilogram arasında değişen defne yapraklarını hayvanlarla ya da sırtlarında taşıyarak dik yamaçlardan indiren köylüler, daha sonra römorklarla toplama merkezine götürüyor. Yapraklar, tartılarak TIR veya kamyonlara istifleniyor. Defne yaprağını kilosu 90 kuruştan satın alan çeşitli firmalar, bunu işlemek üzere İzmir'e götürüyor. Defne yaprakları ya da işlenmiş ürünler, buradan da Amerika ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Her yıl sonbahar ve kış aylarında köylülerin büyük çoğunluğu defne kesimiyle uğraşıyor.YILDA 5 BİN TON DEFNE YAPRAĞI HASADI YAPILIYORYoğunoluk köyünde hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Adana Orman Bölge Müdürü İsmet Erol, dünyanın defne yaprağı ihtiyacının yüzde 95'inin Türkiye'den karşılandığını söyledi. Yılda 5 bin ton defne yaprağı hasadının yapıldığını söyleyen Erol, şöyle devam etti:"Dünyanın yüzde 95 ihtiyacını karşıladığımız defne, ihracat yoluyla ülke ekonomisine önemli katkısı bulunan bir üründür. Köylülerimize önemli gelir getirmektedir. Kadirli'de yılda 5 bin ton defne yaprağı hasadı yapılıyor. Ülkemiz genelinde 30 bin ton civarındadır. Gerçek ürün envanteri ise bunu 10 katıdır. Defne sahalarının iyileştirilmesi, hayvan zararlarının en aza indirilmesi, yol problemlerinin çözülmesi, sosyal ve sınır itilaflarının çözülmesiyle bu rakam ileriki yıllarda artacaktır. Dünyadaki defne üretiminde Türkiye bir numara olmaya devam edecektir."3 BİN KİŞİ EVİNE EKMEK GÖTÜRÜYORYoğunoluk Köyü Muhtarı Mustafa Özçatal ise defne yaprağı hasadının başlamasıyla köylülerini yüzünün güldüğünü söyledi. Özçatal, Osmaniye'nin 9 köyünde yaklaşık 3 bin kişinin defne üretimi sayesinde evine ekmek götürdüğünü anlatarak, "Defne yaprağının ülke ve köy ekonomisine önemli katkısı olmaktadır. Sadece bizim köyde yaklaşık 500 civarında vatandaşımız evine ekmek götürüyor. Bize bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyoruz" dedi.

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