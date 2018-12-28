Organ bağışçısı, doktor ve hasta aynı sahnede

ORGAN nakilli hastalar, nakil yapan doktorlar ve bağışçı aileler bir araya gelerek 'Korneanın Sesi' isimli bir müzik grubu oluşturdu. 100'üncü konserini veren grup, dün gece İzmir Karşıyaka'da sanatseverler ile buluştu. Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde gerçekleşen Aşık Veysel ve Neşet Ertaş Gecesi'nde, organ bağışı için stant da kuruldu.Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi, organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Prof. Dr. Sait Eğrilmez ile kornea nakli yaptığı TRT Ses Yarışması Birincisi Cem Cansız tarafından kurulan, organ bağışçısı müzisyenler Dr. Çağlayan Hergül, Mazlum Acar, Senem Ersin Genç, Özgün Düzgün ve Miraç Yılmaz'ın da yer aldığı 'Korneanın Sesi' grubu, Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'ndeki 100'üncü konserinde müzikseverlerle buluştu. Gecede, Aşık Veysel ve Neşet Ertaş'dan türküler seslendiren grup, hikayelerini de paylaşarak organ bağışı ve kornea nakli konusunda farkındalık yarattı. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlikte, organ bağışı yapmak isteyenler için de stant açıldı.'BU SESE KULAK VERİN'Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Mutlu Akpınar "Ülkemizin en çok kornea nakli yapılan 5 göz bankasından birinin tıbbi müdürü olan Prof. Dr. Sait Eğrilmez, sanatçı kimliğe de sahip çok değerli bir bilim insanı. Hayatına ışık olduğu sanatçı bir hastasıyla ve organ bağışçısı müzisyenlerle kurduğu 'Korneanın Sesi' grubu, aynı zamanda organ nakli bekleyen binlerce hastanın da sesidir. Bu anlamlı gece için kendilerine teşekkür ediyor, organ bağışı çağrımızı bir kez daha yineliyoruz" dedi. Prof. Dr. Sait Eğrilmez, "Bugün 100'üncü konserimizi vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız organ bağışının çok değerli bir şey olduğunu anlatmak. Ben Türkiye'de organ bekleyen kişi kalmadığı güne kadar bu konserlerimi sürdüreceğim" diye konuştu. Sanatçı Cem Cansız ise "Söylediğimiz türkülerle organ naklinin ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Burada bağışlanan organlardan bir kişi faydalansa bunun mutluluğunu yaşıyorum. Konserler sayesinde çok güzel insanlar tanıdık" dedi.

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