Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU’nun Altınordu ilçesinde kardan kapanan yüksek rakımlı mahallede, 100 küçükbaş ile mahsur kalan 2 çoban, ekipler tarafından kurtarıldı.
Ordu’da etkili olan yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı. Altınordu ilçesi Aydınlık ve Ortaköy mahallelerinin yüksek kesimlerinde, 2 çoban, 100 küçükbaş ile mahsur kaldı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, iş makinesiyle kardan kapanan yolu ulaşıma açarak çoban ve hayvanların mahalleye inmesini sağladı.
FOTOĞRAFLI
Ordu'da mahsur kalan çobanlar kurtarıldı
Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU’nun Altınordu ilçesinde kardan kapanan yüksek rakımlı mahallede, 100 küçükbaş ile mahsur kalan 2 çoban, ekipler tarafından kurtarıldı. Ordu’da etkili olan yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı...
Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU’nun Altınordu ilçesinde kardan kapanan yüksek rakımlı mahallede, 100 küçükbaş ile mahsur kalan 2 çoban, ekipler tarafından kurtarıldı.