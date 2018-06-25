Ordu'da AK Parti’li ve MHP'lilerden seçim kutlaması

ORDU'da AK Parti'li ve MHP'liler, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği seçim sonuçlarını havai fişeklerle kutladı.

Ordu'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti'liler ve MHP'liler büyük coşku yaşayarak sokaklara döküldü. MHP Ordu İl Teşkilatı önünde davul zurnalı kutlama yapıldı. AK Parti Ordu İl binası önünde kurulan platform önünde toplanan partililer, büyük sevinç yaşadı. AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, sahneye çıkarak Ordu'da her 4 seçmenden 3'ünün kendilerine oy verdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız yeni hükümet sisteminde Türkiye'de ilk başkan olmuştur, ilk Cumhurbaşkanı olmuştur, hayırlı uğurlu olsun. Ordu'daki her 4 seçmenden 3'ü Cumhurbaşkanımızın bu başkanlık sürecinde bize destek olmuştur. Elbette bundan sonra bazı işlerin muhasebesi yapılacaktır ama önemli olan bugün Cumhurbaşkanımızın hem Ordu'da hem Türkiye'de göstermiş olduğu bu başarıyı sonuna kadar özümsemek mutlu olmak. Mutluyuz, umutluyuz, özellikle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni siyasi sistemin Ordumuzda, Türkiye'de en ücraya kadar etki edeceğinin bilinci içinde olalım" dedi.

AK Parti'liler ve MHP'liler araç konvoyu ile şehir turu atarak seçim sonucunu geç saatlere kadar kutladı.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×