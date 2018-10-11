Ölen köylülerin fotoğrafları kıraathane duvarında

Damla GÖL/ULUKIŞLA (Niğde), () - NİĞDE'nin Ulukışla ilçesine bağlı Ali Hoca köyünde yaşayan Ahmet Çakır, işlettiği kıraathanede ölen köylülerinin fotoğraflarını astığı pano oluşturdu.

Kıraathanedeki panoda bulunan fotoğrafların köylüler tarafından getirildiğini ve bunun gelenekselleştiğini belirten Ahmet Çakır, 25 yıl önce ölen kişilerinde fotoğrafının bulunduğunu söyledi. Panoya asılan fotoğraflarla yaşamını yitirenlerin yakınlarının acısına ortak olduklarını belirten Çakır, "20-25 sene önce de yeni kaybettiklerimiz de bu kıraathaneye gelirlerdi. Fotoğrafların hepsini asmaya çalışıyoruz ve köy halkından da kaybettikleri kişilerin fotoğraflarını getirmelerini istiyoruz. Burası ölenlerimizin yeri ama onlar hep içimizde" dedi.



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