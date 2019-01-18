Ölen doktorun 2019 üyelik aidatını ödediler

Erol AKKIR/ANTALYA, () - BOĞAZIN Kırmızı Şimşekleri adlı taraftar derneği, 15 Eylül 2018'de yaşamını yitiren Eskişehirspor Kongre Üyesi, 1985 Türkiye Satranç Şampiyonu Uzm. Dr. Ateş Ülker'in 2019 yılı üyelik aidatını ödedi.

Boğazın Kırmızı Şimşekleri taraftar derneği, Eskişehirspor kongre üyesi Uzm. Dr. Ateş Ülker'in vefatının ardından onun adına yatırdıkları 2019 üyelik aidatı ile üyeliğini sembolik de olsa sürdürdü. Taraftar derneği, 240 TL olan Eskişehirspor üyelik aidatını ödeyip, Dr. Ülker'in adına kesilen makbuzu sosyal medyadaki sayfalarında paylaştı.

Dernek tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Boğazın Kırmızı Şimşekleri Derneği olarak Ateş Ağabeyin bize bıraktığı en büyük mirası yüreği ve Eskişehirspor üyeliğidir. Biz var oldukça Ateş Ülker Ağabeyimizin üyelik aidatı her yıl tarafımızca ödenecektir" denildi.

Yakalandığı hastalık nedeniyle 15 Eylül 2018'de hayatını Uzm. Dr. Ateş Ülker'in cenazesi İstanbul'da toprağa verilmişti. Eskişehirspor kongre üyesi olan Dr. Ülker'in ölümünün ardından kulüp de üzüntü mesajı yayınlayıp ailesi ile sevenlerine sabır ve başsağlığı dilemişti.

ATEŞ ÜLKER KİMDİR?

​Uzm. Dr. Ateş Ülker, 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı. İhtisasını yine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları anabilim dalında yapan Ülker, 'uzman' unvanı aldı. 1985 yılında Türkiye Satranç Şampiyonu olan Ateş Ülker, koyu bir Eskişehirspor taraftarıydı.

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