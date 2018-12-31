Öldürülen Küçükköy taraftarı son yolculuğuna uğurlandı (1)

Murat SOLAK/ İSTANBUL, () YILDIRIM Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada öldürülen Muhammed Yücel (17) son yolculuğuna uğurlandı.
(FOTOĞRAF)
Murat SOLAK/ İSTANBUL, () YILDIRIM Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada öldürülen Muhammed Yücel (17) son yolculuğuna uğurlandı. (FOTOĞRAF)
Murat SOLAK/ İSTANBUL, () YILDIRIM Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada öldürülen Muhammed Yücel (17) son yolculuğuna uğurlandı.
(FOTOĞRAF)