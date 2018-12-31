Öldürülen Küçükköy taraftarı son yolculuğuna uğurlandı (1)

 Murat SOLAK/ İSTANBUL, () YILDIRIM Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada öldürülen  Muhammed Yücel (17) son yolculuğuna uğurlandı.  (FOTOĞRAF)  

Öldürülen Küçükköy taraftarı son yolculuğuna uğurlandı (1)

 Murat SOLAK/ İSTANBUL, () YILDIRIM Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada öldürülen  Muhammed Yücel (17) son yolculuğuna uğurlandı. 

(FOTOĞRAF)

 

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