Öldürülen doktor için hastane önünde tören 

Gülseli KENARLI - Alper KORKMAZ / İstanbul - BAHÇELİEVLER'de görev yaptığı özel hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Fikret Hacıosman için tören düzenlendi.

Hacıosman'ın saldırıya uğradığı, çalıştığı hastane önünde düzenlenen törene doktorlar, hastane çalışanları ve yakınları katıldı. Törende ilk olarak Başhekim Dr. Oğuzhan Cücü bir açıklama yaptı. Cücü açıklamasına sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekerek, "Yoğun bakımda tedavi altına alınan Ruh ve Sinir Hastalıkları uzmanımız Dr. Fikret Hacıosman, yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki dün akşam saat 21.55'te hayatını kaybetti. Medicana ailesinin bir ferdini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hocamıza Allah'tan rahmet ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Yapılan bu elim saldırı tüm sağlık camiasını üzmüş ancak bizden birine yapılan bu saldırı bizleri de derinden yaralamıştır. Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti kınıyoruz. Medicana ailesi olarak bu saldırıyı aynı zamanda sağlık hizmetinin ayrılmaz bir parçası olan iyilik ve şefkat kavramlarına yapılmış bir saldırı olarak kabul ediyoruz. Mesleklerine hayatlarını adayan, hastaları için gece gündüz, bin bir zorlukla, fedakarlıkla çalışan hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının tek amacı insanları iyileştirmektir. Gayeleri hayat kurtarmak olan doktorlarımızın hayatlarını ellerinden almaya yönelik şiddet eylemleri hiçbir şekilde kabul edilemez. Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü saldırıyı esefle kınıyoruz. Tüm sağlık camiasının başı sağ olsun" dedi.

Cücü'nün açıklamasının ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

"BİR GÜVENLİK ZAFİYETİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Başhekim Cücü bir gazetecinin "Güvenlik zafiyeti var mı?" sorusuna, "Zaten olay yargıya intikal etmiş vaziyette. O konuda bizim konuşmamız doğru olmaz. Bir güvenlik zafiyeti olduğunu düşünmüyorum çünkü hastanelere kamuya açık yerlerdir" yanıtını verdi.

CENAZESİ BUGÜN KALDIRILACAK

Hacıosman'ın cenazesi Bahçelievler Mehmet Ülker Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Kanarya Mezarlığı'na defnedilecek.

(FOTOĞRAF)