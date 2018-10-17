Okuldaki kumbarada biriken paralar Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak

AMASYA Tuğgeneral Hikmet Akıncı İlköğretim Okulu’nda yardımseverlik değerler eğitimi kapsamında oluşturulan ‘Bizim Manav' projesinde öğrenciler, istedikleri meyveyi alıp ücretini kumbaraya bırakıyor. Projede, eğitim kapsamında kumbarada biriken paralar ise Mehmetçik Vakfı’na bağışlanıyor.Kentte, Tuğgeneral Hikmet Akıncı İlköğretim Okulu yönetimince, toplumsal değerlerin öğrenciler tarafından özümsenmesi ve kavranması amacıyla yürütülen proje kapsamında okulun giriş katında manav standı kuruldu. 'Bizim manav' adı verilen proje kapsamında kurulan manav standına, öğretmenlerin katkısı ile mevsimine uygun bütün meyveler konulmaya başlandı. Teneffüslerde ‘Bizim Manav’a uğrayan öğrenciler hiçbir görevlinin olmadığı manavdan üzerinde fiyatı yazılı olan meyvelerden istediklerini alıp parasını da kumbaraya atıyor. Öğrenciler bu sayade, projeyle ilgili hazırlanan afişleri de okuyarak meyvelerin faydalarını da öğrenmiş oluyor. Eğitim kapsamında kumbarada biriken paralar ise Mehmetçik Vakfı’na bağışlanıyor.Projeden sorumlu öğretmen Nur Hesaptar, "Bu yıl yapılan değerlerin sözde kalmaması için projeyi öğrencilerle birlikte yaparak yaşayarak hayata geçirilmesini istedik" dedi.Öğretmen Tuba Kazancı ise, “Yardımseverlik üzerine kurulu projemizde, öğrenciler görevlisi olmayan manavda para alışverişini kendileri yaparak doğruluk ve dürüstlük değerlerini de kazandırmış oluyoruz. Öğrencilerimiz verdikleri paranın da Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacağını bildiklerinden projeye daha hassas davranmaya çalışıyorlar” diye konuştu.Okul Müdürü Yavuz Kazancı da, anlamlı bir proje yürüttüklerini belirterek, “Bütün öğrencilerimiz yardımseverlik, doğruluk ve dürüstlük sınavını başarıyla geçtiler. Okulumuz idareci ve öğretmenlerini çocuklarımızı bu anlayış içinde yetiştirdikleri için tebrik ediyorum" ifadesinde bulundu.

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