Okulda dili boğazına kaçan 10 yaşındaki kız öğrenci hayatını kaybetti

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,()-Eyüpsultan'da, öğrenim gördüğü okulda yere düşmesi sonucu dili boğazına kaçan bir kız öğrenci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Nişanca Mahallesi'ndeki Yunus Emre İlköğretim Okulu'nda 4. sınıf öğrencisi olan Azra Zeynep Demir (10), henüz belirlenemeyen bir nedenle sınıfta yere düştü. Bu sırada iddiaya göre dili boğazına kaçan küçük kıza ilk müdahaleyi öğretmenleri yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Demir'i ambulansla Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, küçük kız kurtarılamadı. Olayın ardından okula gelen polis ekipleri, şerit çekerek incelemelerde bulundu. Demir'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, küçük kızın kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.

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