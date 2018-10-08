Okula gitmek istemeyen iki kardeşi kaymakam ikna etti

VAN'ın Muradiye ilçesinde, okula gitmek istemeyen iki kardeşi, İlçe Kaymakamı Harun Yücel, ikna ederek okula gitmelerini sağladı.

Muradiye ilçesinde yaşayan ve ismini vermek istemeyen bir baba, okula gitmek istemeyen iki çocuğunu ikna edemeyince, durumu İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel'e bildirdi. Bunun üzerine, baba okula gitmek istemeyen iki çocuğuyla, Kaymakamlığa çağrılarak Kaymakam Yücel ile görüştürüldü. Görüşmede Kaymakam Yücel, çocukları ikna ederek, okula gitmeleri sağlandı. Oldukça mutlu olan baba, çocuklarını okula gitmeleri için ikna eden Kaymakam Yücel'e teşekkür etti.



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