Okul geçit görevlisi öğrencilere eğitim

ESKİŞEHİR Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Eğitim Büro Amirliği tarafından belirlenen gönüllü okul geçit görevlisi öğrencilere uygulamalı eğitim verildi. Okul önlerinde öğrencilerin güvenli giriş ve çıkışlarını sağlayacak 'geçit görevlisi' öğrencilerin ikazlarına uymayan sürücülere para cezası da uygulanacak.

Uluönder Mahallesi Malkoç Bey Sokak'ta bulunan Tayfun Bayar Anadolu Lisesi önünde yapılan uygulamalı eğitime trafik polisleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler ellerindeki 'dur' ve 'geç' yazılı tabelalar ile arkadaşlarını karşıdan karşıya geçirirken, sürücüleri de uyardı. Eğitimle ilgili bilgi veren polis memuru Mehmet Öztürk, geçit görevlisi öğrencilerin ikazlarına uymayan sürücülere öğrenciler tarafından hazırlanan tutanak ile ceza kesileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"2018-2019 öğretim yılı içerisinde ilimizde meydana gelen trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talimatı doğrultusunda okullar bölgesinde, öğrencilerimizin daha huzurlu bir şekilde trafik hayatında bulunmaları için okul geçit görevlileri belirledik. Okul geçit görevlilerinin eğitimleri sonucunda öğrencilerimizin okul bölgesi içinde daha huzurlu, daha güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini sağlamayı amaçladık. Okul geçit görevlilerimiz ayrıca, ikazlarına uymayan sürücülere bir tutanak hazırlayıp bizlere ulaştırdığı takdirde sürücülere ceza da kesilecek"



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