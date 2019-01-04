Okul başkanları Beyoğlu’nda bir araya geldi

İSTANBUL, () – BEYOĞLU Belediyesi, ilçede bulunan okulların meclis başkanlarını buluşturdu. Başkanlar ile bir araya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, öğrencilerin talep ve önerilerini dinledi.

Beyoğlu’nda bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerin meclis başkanları ile istişare toplantısı, Beyoğlu Akademi’de gerçekleşti. Toplantıda tek tek söz alan öğrenciler, okullarında hayata geçirdiği projeleri paylaşarak talep ve önerilerini dile getirdiler. Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı toplantıya Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Gülşah Batal ve Beyoğlu Öğrenci Meclisi Başkanı Barbaros Yahya Kamburkatıldı.

“İNSANLARI HAREKETE GEÇİRECEK OLAN DA MECLİSLERDİR”

Bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmanın önemine dikkat çekenBeyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Bu meclisin hedefi kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetler yapmak olabilir ama gerçek hedefi bir araya gelip bir şeyleri başarmaktır. Bazen çok zor oluyor. İnsanlar bir araya gelip konuşmayı başarmıyorlar. Zaten bütün sorun buradan çıkıyor. Kimse kimseyi dinlemek istemiyor. Dinlemeyi bilmek lazım. Mecliste de uğultu olmalı. Kendi aranızda konuşmalısınız. Sonra bir şeyleri tartışmalısınız. Herkesin fikrine saygı gösterilmesi lazım. İnsanları harekete geçirecek olan da meclislerdir. Meclis kurmayı bilmek, toplantı yapmayı bilmek, söz dinlemeyi dinletmeyi bilmek lazım. Eğer bunlar yoksa kimseyle koordineli iş yapmayı bilmiyorsunuz demektir” dedi.

“SİZLER GELECEKSİNİZ”

Misyonların geleceği etkilediğini belirten Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, “Misyonunuz yarın daha belirgin daha net daha güçlü olacak. Yarınki misyonun güçlü olabilmesi için bugünden hazırlanmanız lazım. Kendinizi geliştirmeniz lazım. Bunu yaparken de hayatın her diliminde toplumlar, insanlar ve ideolojiler arasında çekişmeler olmuştur, yarın da olacaktır. Çatışma belli bir boyuta kadar makul, hatta gerekli bir özellik. Önemli olan burada hakkaniyeti, dengeyi ve adaleti sağlayabilmek. Bugün 2018-2019 eğitim öğretim hayatı için bir yol belirlenmiş olacak ve bu çalışmaları hep beraber uygulamaya koyacağız. Sizler geleceksiniz, sizlerin donanımlı bireyler olarak yarınlara yürümesi bizlerin geleceği olacak” ifadelerini kullandı.