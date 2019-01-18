Okul bahçesine kar getirildi

İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki dört ilkokula, Ödemiş Belediye Başkanı AK Partili Mahmut Badem tarafından karne hediyesi olarak birer kamyon kar gönderildi. Öğrenciler okul bahçesine boşaltılan karla, kartopu oynadı. Bazı veliler de öğrencilerin keyfine ortak oldu.

Ödemiş İstiklal İlkokulu Müdürü Mustafa Güder, Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem'i arayıp, öğrencilerin karne hediyesi olarak kendisinden okul bahçesine kar getirmelerini istediğini iletti. Öğrencilerin bu isteğine kayıtsız kalmayan Badem, ayrım yapmamak için İstiklal İlkokulu ile birlikte ilçedeki İnönü İlkokulu, Çapacızade İlkokulu ve Özdemir Atasoy İlkokulu'na Bozdağ'dan birer kamyon kar getirtip, okul bahçelerine döktürdü. Öğrenciler, karne ile kar heyecanını bir arada yaşadı. Okul bahçesinde kar topu oynayarak keyifli bir gün geçiren öğrencilere bazı veliler de eşlik etti. Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Ödemiş Belediye Başkanı AK Parti'li Mahmut Badem ve Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü karne dağıtım törenine katıldıkları İnönü İlkokulu'nda, 'Hedef 5' isimli akıl ve zeka oyunları turnuvası, şiir yarışması ve ilçe genelinde yapılan 'enerji tasarrufu' konulu resim yarışmasında birinci olan 4-C sınıfı öğrencisi Aleyna Güler'e ödüllerini verip, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Kaymakam Dayıoğlu ve beraberineki protokol üyeleri burada öğrencilerin kar heyecanına da ortak oldu.



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