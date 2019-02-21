Okmeydanı dönüşümünde daire kuraları çekildi

İSTANBUL, () - Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde birinci etap daire seçim kurası Piyalepark'ta gerçekleştirildi. Dönüşüm sonrası dairelerine kavuşan vatandaşlar büyük bir mutluluk yaşadıklarını kaydetti.

Yarım asırlık tapu sorununun çözülmesinin ardından Büyük Dönüşüm Projesi’nin başlatıldığı Okmeydanı’nda tarihi bir gün yaşandı. Piyalepaşa’da başlatılan projenin 1.Etap Daire Seçimi Kurası Piyalepark’ta düzenlenen törenle yapıldı. Heyecanla kuralarını çeken vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı. 80 vatandaşın noter huzurunda dairelerinin belirlendiği törene; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız’ın yanı sıra kura çekimine katılan 80 aile yer aldı.

9 MART’TA TAPULARINA KAVUŞACAKLAR

Kura çekimin ardından blokları ve daireleri belli olan hak sahipleri 9 Mart’ta düzenlenecek törenle tapularına kavuşacaklar. Okmeydanı’nda 40 yıldır belirsizlik içerisinde yaşadıklarını ifade eden Mehmet Cevat Uyar, “Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın ve ekibinin, Van İlçeleri Derneğinin katkılarıyla bu sürecin sonuna geldik. Bugün de çekilişle evlerimizi aldık. 40 yıllık bir sevinci yaşıyoruz. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Hak sahiplerinden Mustafa Şahan, çok sevindiklerini ve memnun olduklarını ifade ederek, “1976 da buraya geldik. Aynı binada şimdiye kadar oturduk. Devletten Allah razı olsun tapumuzu verdi, mülkiyetimizi verdi, evimizi yapıyor. Çok çok teşekkür ediyoruz devletimize” diye konuştu.

Bir diğer hak sahibi Recep Koç ise, “Çok mutluyuz. Çok bekledik ve çaba sarf ettik, sonuçlarına katlandık. Şimdi de şükürler olsun ki evlerimize kavuşacağız. Başkanımız olmasaydı bu iş bu noktaya kadar gelemezdi. Bize çok yardımları oldu. Onun desteğiyle de tapumuzu da alacağız inşallah” dedi.

“HİÇBİR SÖZÜMÜZ HAVADA KALMADI”

Okmeydanı Büyük Dönüşüm Projesini hayata geçirmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Hep deriz ya ‘Gök kubbede hoş bir sada bırakmak’ Allah bunu da bize nasip etti. Okmeydanı işi uzun ince bir yol. Bunun altından nasıl kalkılır diye uzun zaman emek verdik. Mutfak çalışmasını çok iyi yapmamız gerekiyordu. O kadar uzun çalışma oldu ki, sonunda planı yaptık ve herkese yer veriyoruz diye çok mutlu olduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2014 yılında 17 tapuyu hak sahiplerine vermişti. O gün verdiğimiz 17 tapu ile 5 yıl evvel Okmeydanı’na müjdeyi verdik. Hiçbir sözümüz havada kalmadı. Bugün geldiğimiz noktada Okmeydanı’nın finalini hissediyorum ve görüyorum. Çünkü samimiyetle doğru başlamış her işin yardımcısı Cenabı Allah’tır. Yeter ki, adalet üzerine olalım. Bugün bloklarda kimin, hangi daireye sahip olacağının çekilişini noter huzurunda yapıyoruz. Bir yenilik daha olacak. 5 sene evvel topraktan tapu verirken 2019 da kat irtifakı tapusunu da ilk defa Okmeydanı’nda vermiş olacağız” dedi.

“OKMEYDANI’NIN DÖNÜŞÜMÜ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ADIM”

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız ise, “Bugün Okmeydanı ve Beyoğlu için tarihi bir gün. Gençliğimin geçtiği bu semtte değerli hemşehrilerimin bu heyecanını gözlerinde görüyorum. Değerli Başkanım bugün çok hayırlı bir hizmetin gururunu bize yaşatıyor. Başkanımızın başlatmış olduğu ciddi bir azim, dirayet ve kararlılık var. Sizler de karşılıklı rıza ile uzlaşı ile bu önemli adımın atılmasına vesile oldunuz. Okmeydanı’nın dönüşümü açısından önemli bir adım. İnancımızda ilk adımı nasıl atarsanız sonraki adımlarda onu takip eder. O bakımdan bu adım önemliydi. Ben inanıyorum ki bu adım Okmeydanı’nda dönüşümü daha da hızlandıracak. Biz de inşallah nasip olursa 31 Marttan sonra bunun üzerine ne koyabiliriz, daha fazlasını nasıl yapabiliriz bunun gayretinde olacağız. İnşallah 9 Martta da tapu törenine hep birlikte şahitlik edeceğiz” ifadelerini kullandı.

DÖNÜŞÜM İÇİN İLK KAZMA PİYALEPAŞA’DAN VURULMUŞTU

2 milyon 350 bin metrekare büyüklüğüyle Türkiye’nin en büyüğü olan Okmeydanı Büyük Dönüşüm Projesi Piyalepaşa’da başlatılmıştı.

Çalışmaların devam ettiği projenin 1. Etabı’nda ilk olarak 4 adet blok inşa edilerek hak sahiplerine tahsis edilecek. Toplam inşaat alanı 15 bin 570 metrekare olan 1. Etapta iskan edilebilir alan 9 bin 830 metrekare olarak belirlendi. 5 bin 740 metrekare Otopark ve teknik alanlar için ayrılan projede toplamda 128 daire yer alacak. Hak sahiplerine verilecek dairelerin büyüklüğü 65 metrekare olacak.