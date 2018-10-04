Oğuzeli’ne bir ödül daha

GAZİANTEP’in Oğuzeli İlçe Belediyesi tarafından yapılan ‘Barak Mimarisi ve Kültürünün Korunması Projesi’ Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen ‘Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda ‘Proje Ödülü’ne layık görüldü.

Daha önce Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen TURKCESS 2018’de Türk Dünyası Hizmet Ödülü alan Ezogelin-Barak Kültür Evi ve Kır Kahvesi Projesi Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen yarışmada kazandığı başarı ile ödül sayısını ikiye çıkarttı. 62 belediyenin toplamda 123 proje ve uygulama ile katıldığı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında en iyi 8 proje arasında yer alarak büyük bir başarıya daha imza attı.

“MEYVESİNİ ALMAYA BAŞLADIK”

Oğuzeli Belediyesi olarak Türk kültürünün korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerinin altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, özveri ile yapılan çalışmaların meyvesini almaya başladık dedi. Ezogelin- Barak Kültür Evi ve Kır Kahvesi projesi hakkında bilgi veren Kılıç, “Bu proje ile kültürümüzü yaşatacağız, gelecek nesillere aktaracağız. Türkiye çapında hatta yurt dışında duyulmuş olan Ezogelin efsanemiz var. Bu efsanemizin adını yaşatmak için Dokuzyol Mahallemizde Kalkınma Bakanlığımız ile birlikte Ezogelin ve Barak kültürüne yakışır bir proje başlattık. Geleneksel ve tarihi bir yapı yapacağız. Bu yapının içinde Ezogelin Müzesi ve Kır Kahvesi olacak. Oğuzeli’mizin tanıtımında da büyük bir rol üstelenecek olan proje ile önemli bir değerimizi tüm milletimize ve dünyaya tanıtmış olacağız” diye konuştu

Yarışmada 5 farklı kategoride dereceye giren belediyelere ödülleri, 15 Kasım Perşembe günü Antalya’da gerçekleşen YAPEX Restorasyon Fuarı’nda düzenlenecek tören ile verilecek.

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