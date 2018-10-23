Oğuzeli'ne yeni kütüphane

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, ()- OĞUZELİ Belediyesi tarafından 'Herkes için kütüphane' projesi kapsamında ilçe merkezinde yaptırılan kütüphane törenle açıldı.

İlçe merkezindeki İhsan Yıldırım Sosyal Tesisi içinde kurulan ve Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adının verildiği kütüphanenin açılışına Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Yazar İlkay Marangoz ve protokol üyeleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Kılıç, Haccatepe Üniversitesi öncülüğünde başlatılan 'Herkes için kütüphane' projesine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile sadece Oğuzeli Belediyesi'nin katıldığını ve proje kapsamında 2'nci kütüphaneyi açtıklarını ifade ederek şunları dedi:

" Daha önce sadece halk kütüphanemiz vardı. Şu anda belediyemizin 3'üncü kütüphanesini ve eğitim merkezini açmış oluyoruz. Gaziantep'te bu projeyi yürüten tek ilçe belediyesi biziz. Türkiye'nin her yerinden belediyeler bu projeye destek verdi ve 200'ün üzerinde kütüphane açıldı. Buda bu kapsamda açtığımız 2'nci kütüphanemiz. Oğuzeli bizim memleketimiz, doğduğumuz, büyüdüğümüz, Allah herkese uzun ömür versin öleceğimiz memleketimiz. Bize tevdi ettiğiniz görevin 4,5 yılı geride kaldı. Görev süremizin bitmesine 5 ay kaldı. Göreve geldiğimiz günden buyana Oğuzeli ilçemizi daha yaşanabilir bir hale getirebilmek için hem alt yapısıyla hem üst yapısıyla, sosyal kültürel faaliyetleriyle her alanda Oğuzeli'nin gelişim ve değişimi için çalışma başlattık. Bugüne kadar ilçe merkezimizde 7 tane 7 sosyal tesisimiz oldu. Köylerimizle birlikte 18 sosyal tesisimiz oldu. Bunların 4'ünü Büyükşehir Belediyesi yaptı. Gerisini ise vatandaşlarımızla el ele vererek belediyemiz yaptırdı."

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı yapıldı.