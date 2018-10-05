Öğrencilere yaban hayatı yerinde anlatıldı

MARMARİS'te, dünyaca ünlü sığla ağaçlarının bulunduğu, yaban hayvanlarının yaşam alanı olan Günnücek Orman Parkı'nda ilkokul öğrencilerine yerinde tanıtım yapıldı.Marmaris'te, hayvanseverler ve İlçe Milli Parklar Müdürlüğü koordinesinde, 'Hayvan Hakları Günü' kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi. İlkokul öğrencileri, öğretmenleri ve hayvanseverler eşliğinde dünyaca ünlü sığla ağaçlarının bulunduğu koruma altındaki yaban hayatının yoğun olduğu Günnücek Orman Parkı'na getirildi. Ellerindeki, 'Yaban hayatı yaşamın özüdür', 'Yaban hayatı korumalıyız' ve 'Bu dünya hepimizin' yazılı dövizlerle parkı dolaşan çocuklar, yetkililer tarafından bilgilendirildi. Parkta yaşayan 400 tür bitki ve yaban hayvanı fotoğraflarının bulunduğu tabelaları inceleyen çocuklar, maketi yapılmış nesli tükenmekte olan kedigillerden 'karakulak' hakkında bilgi aldı. Parkı gezen öğrenciler cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekip, öz çekim yaptı.Park gezisi sonunda Marmaris Milli Parklar Müdür Yardımcısı Hülya Salmanlı, çocuklara sığla ağacı ve yaban hayatı hakkında yazıların bulunduğu kitaplar dağıttı. Yaban hayvanlarına kötü muamele yapmamalarını ve beslememelerini isteyen Salmanlı, "Bugün Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü. Hafta boyunca ilköğretim okulu öğrencileri parkımızı gezdirerek sığla ağacı ve yaban yaşamı hakkında bilgiler vereceğiz. Çocuklarımıza parkımızda bulunan bitki ve yaban hayvanları sayısı, onların ortamları ve gelişimi ile ilgili anlatımlar olacak. Ağaç yaş iken eğilir cümlesi boşuna söylenmemiş. Çocuklarımıza yaban hayvanlarına kötü muamele yapmamaları ve onları beslememelerini konusunda bilgilendirmede bulunacağız. Hayvanseverlerin oluşturduğu dernek üyeleri ile geliştirdiğimiz proje kapsamında doğa ile hayvan sevgisini ve korumalarını aşılayacağız" dedi. Yerinde doğal yaşam hakkında bilgi alan çocuklar, Salmanlı'ya, günün anlam ve önemini anlatan, üzerinde hayvanların bulunduğu kendi yaptıkları resmi hediye etti.Marmaris Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Tülay Yıldız da "Çocuklarımıza küçük yaşta doğa ve hayvan sevgisi, aşılarsak sorunların ilerleyen yıllarda bir nebze olsun çözüleceğine inanıyoruz. Milli Parklar yetkililerinden yerinde bilgi alan çocuklar, ödev olarak kompozisyon hazırlayacaklar. Bu kompozisyon ve yaptıkları resimler çeşitli etkinliklerimizde yer alacak" dedi.

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