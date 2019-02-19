Öğrencilere temsili tanzim satışla, matematik eğitimi

KONYA'nın Akşehir ilçesindeki ilkokulda, sınıfta oluşturulan temsili tanzim satış noktasıyla öğrencilere matematik eğitimi veriliyor.

Artan sebze ve meyve fiyatlarına karşı birçok kentte kurulan tanzim satış noktaları, Atakent İlkokulu'nda sınıf öğretmenleri Selime Akkurt ve Tümay Aydar'a matematik dersi için ilham kaynağı oldu. Öğretmenler, sınıfta oluşturdukları temsili tanzim satış noktasında, öğrencilere çarpma, bölme, çarpma ve çıkarma işlemlerini öğretiyor. Bu kapsamda öğretmenler, ilk olarak öğrencilerden evlerinden sebze ve meyve getirmelerini istedi. Öğrenciler tarafından getirilen meyve ve sebzeler, sınıfta oluşturulan temsili tanzim satış noktasındaki tezgaha yerleştirildi. Ardından öğrenciler, sembolik kağıt banknotlarla birbirlerinden alışveriş yaparak, matematik dersini eğlence haline dönüştürdü.



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