Öğrencilere karne hediyesi olarak Konya'dan Antalya'ya kar taşındı

ANTALYA'nın Manavgat Belediyesi, öğrencilere karne hediyesi olarak Konya karayolundaki Alacabel mevkiinden 50 kamyon kar taşıdı.

Manavgat Belediyesi, sömestir tatili nedeniyle karne hediyesi olarak öğrencileri karla buluşturma kararı aldı. Bunun üzerine belediyeye ait kamyonlarla yağışın en fazla olduğu Konya karayolundaki Alacabel mevkiindeki kar kütleleri iş makinalarıyla kamyonlara yüklenip, Manavgat'a götürüldü. Manavgat'a yaklaşık 50 kamyon kar taşındığı belirtildi.



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