Öğrenciler uzay teknolojisi ile tanıştı

Uluslararası Bilim Müzeleri Birliği üyesi olan İSTEK Bilim Merkezi'nde öğrenciler çağdaş uzay araçlarında kullanılan teknolojilerle tanıştı.

NASA’nın Yeni Ufuklar (New Horizons) uzay aracının, 12 yıllık bir yolculukla Güneş Sisteminin dış kısmında kalan Kuipar Kuşağı’na ulaşması, Uluslararası Bilim Müzeleri Birliği (Museum Alliance) tarafından halka ve öğrencilere açık etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda birliğin üyesi olan İSTEK Bilim Merkezi de 2018 yılının son haftasını Yeni Ufuklar uzay aracının görevini ve dış Güneş sistemini öğrencilere tanıtarak geçirdi. Bilim Merkezi’nde öğrencilere anaokulundan liseye kadar tüm kademeleri kapsayan pek çok çalışma yapıldı.

"ÖĞRENDİĞİM BİLGİLER UZAYA MERAKIMI ARTIRIYOR"

İSTEK Belde Okulları Kampüsünde bulunan Bilim Merkezi’nde öğrencilere maket, kartpostal, çıkartma gibi çok sayıda eğitsel materyal dağıtıldı. Maket yapımı sırasında Güneş Sistemi, uzay araçlarının yapısı, itki ve veri toplama sistemleri anlatılarak çağdaş uzay araçlarında kullanılan teknolojiler tanıtıldı.

Güneş Sistemi’nin en az tanınan cisimleri hakkında önemli bilgiler sağlayacak olan bu olay öğrenciler tarafından ilgi ile takip edildi. İlkokul 3. sınıf öğrencisi Ela İnce, öğrendiği bilgilerin uzaya olan merakını artırdığını vurgulayarak, "NASA ve İSTEK Bilim Merkezi'ne çok teşekkür ederim. Böyle bilgiler öğrenmek uzaya olan merakımı arttırıyor. "Yeni Ufuklar uzay aracının bu keşfine tanık olmaktan çok memnunum. Bu gökcisminin neye benzediğini çok merak ediyorum" dedi.

Ortaokul öğrencisi Ada Lorin Şahan ise duygularını “Oldukça heyecanlandım. Uzay aracının çekeceği fotoğrafı sabırsızlıkla bekliyorum” diyerek ifade etti.