Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU’da lise öğrencileri, okul bahçesinde üşüyen köpeğin üzerini montlarıyla örttü.
Ordu Lisesi’nde okuyan bir grup öğrenci, montlarını çıkararak okul bahçesine sığınan ve üşüyen köpeğin üzerini örttü. Öğrenciler, kayda aldıkları görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.
FOTOĞRAFLI
Öğrenciler, üşüyen köpeğin üzerini montlarıyla örttü
Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU’da lise öğrencileri, okul bahçesinde üşüyen köpeğin üzerini montlarıyla örttü. Ordu Lisesi’nde okuyan bir grup öğrenci, montlarını çıkararak okul bahçesine sığınan ve üşüyen köpeğin üzerini örttü....
Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU’da lise öğrencileri, okul bahçesinde üşüyen köpeğin üzerini montlarıyla örttü.
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