Öğrenciler sürücüleri sticker ile uyardı

BİLECİK'te öğrenciler, trafik kazalarının nedenlerine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan sticker'ları durdurdukları araçların camlarına yapıştırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği, trafik kazalarının önlenmesine yönelik “Bu Yolda Hep Birlikteyiz" kampanyası çerçevesinde Atatürk Bulvarı üzerinde trafik polisleri ile öğrenciler uygulama gerçekleştirdi. Öğrenciler, durdurdukları araçlara üzerlerinde emniyet kemeri takılması, cep telefonu ile konuşulmaması ve şerit ihlali uyarıları bulunan sticker yapıştırdı.

Uygulama hakkında bilgi veren İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, trafik kazalarının nedenlerine dikkat çekmek amacıyla böyle bir uygulama gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Trafik kazalarının nedenleri arasında yer alan, seyir esnasında cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak ve şerit ihlali yapma konusunda bir toplumsal duyarlılık oluşturmak için kampanya düzenledik. Bu kampanya çerçevesinde ilimizde bulunan tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilerimize Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı olaraktan eğitim veriyoruz. Yine bu çerçevede öğrencilerimizle birlikte cep telefonu kullanmama ve kurallara uymadan şerit değiştirme ve emniyet kemeri kullanma konusunda sticker hazırlattık. Bu sticker'ları öğrencilerimiz, sürücülerimiz ile görüşerek araçlarının arka camlarına izin alarak yapıştırıyorlar. Bu şekilde trafik kazalarında bu üç önemli sebep konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz"

VALİ BÜYÜKAKIN'A DA STİCKER VERDİLER

Uygulama sırasında aracı ile oradan geçen Bilecik Valisi Tahir Büyükakın ise aracından inerek uygulama hakkında bilgi aldı. Polis üniformalı öğrenciler, Vali Büyükakın'a aracının arka canıma yapıştırması için ellerindeki sticker'lardan verdiler.

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