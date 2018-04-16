Öğrenciler ‘Okumak Yaşamaktır’ projesine katıldı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,() YOZGAT’ta, 'Okumak Yaşamaktır' projesi kapsamında, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla, kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Fransa ortaklığıyla başlatılan ve daha sonra, sekiz Avrupa ülkesinin dahil olduğu projeye, Yozgat’tan, Sorgun Gedikhasanlı Şehit Mustafa Önder İmam Hatip Ortaokulu katıldı. 81 ilden bir okulun yer aldığı, ulusal ve uluslararası etwinning ‘Okumak Yaşamaktır’ projesi kapsamında kitap okuma etkinliği Yozgat kent merkezinde gerçekleştirildi. 20 öğrenci, Çamlık Milli Parkı, Cumhuriyet Meydanı ile tarihi mekanlarda düzenlenen etkinliğe katıldı. 6-11 yaş grubu çocukları kapsayan projede, 28 Mayıs 2018 tarihine kadar devam edecek.

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