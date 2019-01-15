Öğrenciler, kuşlar için plastik ve kağıt atıklardan yemlik yaptı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Alüminyum İlkokulu 2'nci sınıf öğrencileri, kış aylarında yiyecek ve su bulmakta sıkıntı yaşayan kuşlar için atık plastik ve kağıtlardan su ve yem kabı yaptı.

Alüminyum İlkokulu 2'nci sınıf öğrencileri, velileriyle birlikte 'Toplum hizmeti çalışması ve sosyal duyarlılık' programı kapsamında, kuşlar için atık plastik ve kağıtlardan, su ve yem kabı yaptı. Ardından içine yem ve su koyup okulun çevresindeki farklı noktalara bıraktı.

Okulu Müdürü Ahmet Yüksel, ''Kış aylarında doğada yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan kuşlar için 2-C Sınıfı öğrencileri, velileriyle birlikte yemlikler yaparak doğadaki uygun yerlere yerleştirdiler. Bu sosyal duyarlılık çalışmasıyla öğrencilerimize yardımseverlik, hayvan sevgisi gibi duygular kazandırılmasını amaçlıyoruz" dedi.



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