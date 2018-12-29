Öğrenciler, kuşlar için ağaçlara yuva yaptı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, ()- TÜRKİYE genelinde başlatılan ve 30 ülkeden 30 bine yakın öğrencinin destek verdiği 'Kuşlara Bir Damla Umut' projesi kapsamında İzmir'in Bayraklı ilçesinde ilkokul öğrencileri, pet şişe ve atık maddelerden hazırladıkları kuş yuvalarını ağaçlara asıp, soğuk kış günlerinde hayvanlar için duyarlılık örneği gösterdi.

​Antalya'nın Alanya ilçesinde sınıf öğretmeni Fatma Ayan öncülüğünde çocuklara hayvan sevgisi ve duyarlılık kazandırmak amacıyla başlatılan 'Kuşlara Bir Damla Umut' projesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da destek vermesiyle tüm ülke geneline yayıldı. Hazırladıkları kuş yuvalarını 27 Aralık'ta eş zamanlı olarak ağaçlara asan minik öğrencilere Hollanda, Bangladeş ve Singapur'dan da katılım sağlandı. Bayraklı Ömer Özkan İlkokulu'nda 1-C sınıf öğretmeni Pelin Özdemir ve Bayraklı 100'üncü Yıl İlkokulu'nda 3-C sınıf öğretmeni Esin Akar da öğrencileriyle birlikte hazırladıkları kuş yuvaları için uygun yerler belirledi. Kendi okullarından 250 öğrencinin projeye katıldığını söyleyen Esin Akar, "Çocuklar evlerinde pet şişe veya atık maddeleri getirdi. Sınıflarda da reçel ve pekmeze havlu kağıt ya da pet bardak bulayıp üzerine kuş yemleri yapıştırdılar. Sonra kuşlar için hazırlanan yuvaları iplere geçirip ağaçlara astık. Doğaya dönüşümlü malzemeleri tercih ettik. Çocuklar da çok mutlu oldu. Projeyi evlerinde de devam ettirip bahçe ve parklardaki ağaçlara yeni yuvalar asacaklar. Böylece projenin sürekliliği de sağlanacak" dedi.

81 ilden 30 ülke ve 30 binden fazla öğrencinin destek verdiği etkinliğin yaşadığımız ortamı paylaştığımız canlıları koruma açısından çocuklara örnek olduğunu dile getiren Akar, "Proje kapsamında hayvanları düşünüp yardımcı olma, yardım etme huzurunu hissetme ve duyarlı bireyler olarak yetişme açısından öğrencilerimize önemli katkılar sağlandı" diye konuştu.

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